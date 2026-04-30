東京・福生市で少年をハンマーで殴り逃走している男が30日、公開指名手配されました。男の母親が取材に応じ、思いを語りました。逃走から約34時間が経過。東京・福生市で少年をハンマーで殴りつけた男は、今どこに。全国に公開指名手配された職業不詳の高林輝行容疑者（44）の逃走直後の姿を見ると、上下グレーのスウェット姿で、顔にはマスク、左手に黒いバッグを持っていることがわかります。警察が突入した際、すでに自宅の裏口