言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、スポーツ愛好家を悩ませる痛み、冬の室内を暖める器具、そしてお店で提供されるうれしいおまけという、生活の異なる場面で使われる3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。てに□□じが□□ーたーさーび□□ん