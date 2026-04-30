中国国家統計局が29日に発表したデータによると、第1四半期（1−3月）、文化企業の生産と経営が安定の中で好転し、一定規模以上（年売上高2000万元以上の企業）の文化および関連産業の企業の売上高が前年同期比6．4％増の3兆5569億元に達した。中でも、文化関連の新業態業界が引き続きけん引役を果たし、娯楽用スマートドローン製造やマルチメディア・ゲーム・アニメ・デジタル出版ソフトウェア開発など6業界の「小分類（中国の業