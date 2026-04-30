5月中旬までに情報集めをすれば、金運はハイレベルをキープ2026年5月は、太陽が水星を伴って牡牛座を運行します。下旬には火星も牡牛座入り。牡牛座は所有を意味する星座で、安定感、堅実性なども暗示しています。そうです、貯蓄の大チャンス期！特に水星の情報力を借りると貯蓄はスムーズ。どんな貯め方がいいか、お金に働いてもらって蓄えを増やすにはどうしたらいいかなど、あらゆる情報を集め、精査を。これを5月中旬までにや