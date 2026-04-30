韓国のガールズグループ「SAY MY NAME」のメンバー・本田仁美さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。制服を着た姿を公開しました。【写真】本田仁美の制服姿「現役ですよね？？」本田さんは「まだ高校生いける？」とつづり、2枚の写真を投稿。ブラウンの制服を着用した姿です。金髪と、黒いネイルも似合っています。1枚目ではあごにピースを添え、ウインクをしています。2枚目は指を口元に添えたポーズです。どちらもかわい