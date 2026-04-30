ROOMIE 2025年8月13日掲載の記事より転載朝のコーヒータイムや、在宅ワークの合間。一息つくのに、美味しいコーヒーやお茶を淹れたくなります。が、いざ飲むとなると、ドリッパーや急須を用意してお湯を沸かして……と意外と手間がかるんですよね。時間がないときに、もっと手軽、時短に楽しめたらなぁ。このマグカップひとつでOK！ Photo: タカマツ ミキ