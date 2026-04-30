山田涼介（Hey! Say! JUMP）が愛犬の「れお」をファンに紹介。自身のInstagramにてツーショットを公開した。 （関連：【画像】アイドルのようにウインクを決める山田涼介の愛犬） 山田は「山田家のアイドルは僕じゃなく、この子にアイドルの座を奪われました」「初めまして れおですっ よろしくお願いします」と綴り、パーカー姿でれおを抱き抱える姿をポスト。目を閉じて、愛犬の後頭部に優しくキスをし