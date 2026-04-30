いまだ未成年ではないかと疑いたくなるほどの若さでありながら、ラミネ・ヤマルは、これまで一人の責任あるフットボール選手として、そして成熟した市民として振る舞ってきた。成人に達した18歳の誕生日パーティーでの、成金的な顕示欲や虚栄心を糾弾した『審問官』たちの不吉な予言など、彼には無縁のものだった。彼は一貫して、スペイン代表とバルセロナという、二つの組織の利益を忠実に守り続けている。ヤマルは残り６試