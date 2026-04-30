事故の瞬間をドライブレコーダーが捉えていました。北海道室蘭市で４月３０日、交差点に進入した乗用車が路線バスに衝突する事故がありました。室蘭市内を走行中の車が捉えた映像です。次の瞬間…交差点に進入してきた乗用車が路線バスに衝突しました。事故があったのは、室蘭市東町２丁目付近の国道と道道が交わる交差点です。３０日午後０時半ごろ、「バスと乗用車が衝突しました。けがをしている人がいます」とバス