自動車部品大手の「デンソー」は海外の拠点でサイバー攻撃を受け、一部情報が外部に流出した可能性があると発表しました。「デンソー」によりますと、被害が確認されたのはイタリアとモロッコにある拠点で、今年3月、ネットワークへの不正アクセスを確認したということです。その後の調査で、社外関係者の情報や自社に関する一部のデータが、第三者に不正に抜き取られた可能性があるとしています。一方で、現時点では生産活動や製