◇男子ゴルフツアー中日クラウンズ第1日（2026年4月30日愛知県名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）今季日本ツアー初参戦の石川遼（34＝CASIO）は3バーディー、3ボギーのイーブンパー70で回り49位で滑り出した。決して満足できる内容ではなかった。石川は「今日は全然ひどかった」と悔しげにつぶやいた。インから出て10番でバーディー発進しながら波に乗れなかった。3つのボギーを重ねて2オーバーまで後退した。そ