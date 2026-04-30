セクシー女優の小野六花が、デビュー6周年記念写真集『6』発売記念お渡し会を東京・渋谷「ギャラリー・ルデコ」で6月6日に開催する。【別カット】美尻がふんわり…赤いスカートをチラリと見せる小野六花デビュー6周年を記念した今回の写真集は渾身の一冊。本人の思い出も多く、多数のファンもいる国・台湾で、夜市やキュウフンの町を背景に、六花ちゃんのかわいらしさと魅力を堪能できる内容となっている。開催日である6月6