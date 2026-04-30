きょう、円相場が160円台後半まで円安が進むなか、片山財務大臣はさきほど、「いよいよ断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と市場を強くけん制しました。都内のハンバーガー専門店。ビーフ100％のパティに、炭火焼きベーコンとチーズを合わせたハンバーガー。「他の食べ物で味わえない満足感」しかし、いま円安が直撃しています。OLD NEW DINER田中伸行オーナー「本当にいろいろなものが値段上がりすぎてい