合成開口レーダーによって取得された衛星画像。マレーシア沖の東部港外錨地（EOPL）内にとどまる船舶を示している＝18日/Sentinel 1/European Space Agency（CNN）インド洋で21日、イラン産原油約190万バレルを積んだタンカー「ティファニ」が米軍に拿捕（だほ）された。ティファニはこの1年に数回、マレーシア沖とイランの間を行き来していた。船舶追跡サイト「マリントラフィック」によると、ティファニは毎回、マレーシア沖の特