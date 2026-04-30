現場検証が行われた旭山動物園。手前中央に焼却炉の建物がある＝4月25日、北海道旭川市北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に30代の妻の遺体を遺棄した疑いがあるとして、道警が任意で事情を聴いていた市職員で同園勤務の30代の男について、道警が死体損壊容疑で逮捕状を請求したことが30日、捜査関係者への取材で分かった。道警は焼却炉などの捜索で人体の一部のようなものを確認しており、詳しく調べる。捜査関係者によると、