ボートレース戸田の6日間シリーズ「第37回ウインビーカップ」が5月1日に開幕する。30日に前検日作業が行われた。今節はレベルが高いオール埼玉支部のよる、ゴールデンウイーク開催。その強力な面々が集結したシリーズで138期の谷島咲希（やじま・さき、19＝埼玉）、成田華音（なりた・はると19＝埼玉）がデビュー戦を迎える。谷島の父は現役オートレーサーの谷島俊行。「父には『不安しかない』って言われています」と苦笑い