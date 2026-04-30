平壌郊外に建設された追悼施設の開所式で演説を行う金正恩氏/KCNA（CNN）戦闘に従事する北朝鮮兵とロシア兵をかたどった巨大銅像の除幕式で、朝鮮労働党の金正恩（キムジョンウン）総書記がウクライナでの戦闘中、捕虜になるよりも死を選んだ兵士を称賛する場面があった。長年存在がささやかれていた北朝鮮の戦場ドクトリンを異例なほどはっきり認める発言となった。北朝鮮の朝鮮中央通信（KCNA）が公表した記録によると、金氏は「