日本野球機構は３０日、１６日のヤクルト−ＤｅＮＡでバットが直撃して負傷した川上拓斗審判員（３０）について、集中治療室（ＩＣＵ）から一般病棟に移ったと発表した。まだ意識は回復していないという。川上審判員は１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦（神宮）の八回、ヤクルト・オスナのスイングしたバットが手を離れ、側頭部に直撃。担架で運ばれ、救急搬送された。その後、搬送先の医療機関において緊急手術。１７日にＮＰＢ