◆１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）枠順決定＝４月３０日、美浦トレセン昨年の天皇賞・春でＧ１初制覇を果たして、連覇を狙うヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は、７枠１２番に決まった。昨年は１５頭立ての６番枠だったが、木村調教師は「決まった枠順で対応したいと思います」とコメントした。追い切り翌日のこの日は、軽めのメニューで調整した。指揮官