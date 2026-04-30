◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（３０日・バンテリンドーム）中日・細川成也外野手が２回先頭で左越えに同点の３号ソロを放った。先発のマラーがヒュンメルに先制ソロを浴びた直後の攻撃。初球、高めの直球を仕留めた。「高めのボールでしたが、捉えることができました。先制されてしまった後、すぐに１点を返せて良かったです」。８日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来のアーチ。本拠地では今季初の本塁打が新設されたホームラン