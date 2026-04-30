マウスコンピューターは、Amazon.co.jpが4月30日より開催中の「AmazonスマイルSALE」に参加すると発表した。セール期間は5月3日(日)23:59まで。定番ノートPCや最新ゲーミングPCなど、売れ筋のPC製品を特価販売する。セールモデルの一例を以下で紹介しておく。・オンラインミーティングなどカジュアルに使える14型モバイルノートパソコン製品名：mouse A4A5U01SR1SIW1104AZOS：Windows 11 HomeCPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサグ