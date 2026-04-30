◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が、初回からエンジン全開だ。先頭の大盛を空振り三振に仕留めると、こぶしを握り吠える気合の入りよう。菊池を遊ゴロとし、小園から空振り三振を奪うと、再び雄たけびをあげ、最高の立ち上がりを飾った。前回１７日のヤクルト戦（神宮）で７回無失点で来日後初勝利も、外国人枠の関係で一度出場選手登録を外れ、この日が約２週間