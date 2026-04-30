中国Lisuan Technology社が独自に開発を進めてきたグラフィックス製品「7G100シリーズ」が、Microsoftのドライバ認可システム「WHQL(Windows Hardware Quality Lab Testing)」を通過したと報じられている。中国独自開発GPUがMicrosoft WHQL認証を通過。AMD、Intel、NVIDIAに続く世界で4社目にITHomeが4月26日に報じた内容。Lisuan Technology 7G100のWindows用ドライバがMicrosoft WHQL認証を受けたというもので、MicrosoftがWindo