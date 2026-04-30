【モデルプレス＝2026/04/30】女優の畑芽育が2026年4月30日、都内にて行われた「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート作品発表会に出席。注目している女性ラッパーを明かした。【写真】24歳美人女優が最近注目している「紅白」出場ラッパー◆畑芽育、注目している女性ラッパー明かすノミネート作品発表会では、6月13日に開催される「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式に向けて、アーティストをはじめとした音楽関係者が選んだ各部門5作品、5ア