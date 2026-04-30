ロンドン序盤、相場の主役がドルから円に転じる、当局の強い円安けん制発言で＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、片山財務相と三村財務官らが強く円安をけん制したことで、市場のムードが一気に変化している。東京市場からロンドン朝方にかけては中東有事リスクを受けた原油相場高騰が有事のドル買いや日本の交易条件悪化の円安などの圧力となった。ドル円は160.72レベルと2024年7月以来の高値水準に上昇。 しかし、