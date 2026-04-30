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東京時間17:29現在 香港ハンセン指数 25776.53（-335.31-1.28%） 中国上海総合指数 4112.16（+4.65+0.11%） 台湾加権指数 38926.63（-376.87-0.96%） 韓国総合株価指数 6598.87（-92.03-1.38%） 豪ＡＳＸ２００指数 8665.82（-21.17-0.24%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77055.88（-440.48-0.57%） ３０日のアジア株は総じて下落。中東情勢の不透明感により、原油価格が高止まりして