ユーロ圏１０年債利回り格差仏６７、伊８４ｂｐわずかに拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ3.106 フランス3.772（+67） イタリア3.95（+84） スペイン3.574（+47） オランダ3.242（+14） ギリシャ3.902（+80） ポルトガル3.519（+41） ベルギー3.694（+59） オーストリア3.384（+28） アイルランド3.