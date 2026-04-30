災害時に避難所の電源として電気自動車を活用する取り組みが始まりました。4月30日、高知県内のディーラーと知的障害のある人を支援する団体が連携協定を結びました。4月30日高知市で自動車メーカー「日産」の高知県内のディーラー2社と高知県知的障害者福祉協会の関係者が出席して、「災害時に避難所の電源として電気自動車を活用する協定」を結びました。30日は避難所での活用を想定して、