施設の老朽化に伴い利用客の安全第一を理由に2026年5月1日からの休館を決めた高知県土佐清水市の足摺海底館は連日、休館を惜しむ多くの人でにぎわいました。高知県土佐清水市竜串の足摺海底館です。休館前日の4月30日は午前9時のオープンとともにとぎれることなく家族連れなどが訪れていました。海底館を運営する高知県観光開発公社によりますと、施設は陸地と展望塔をつなぐ橋の老朽化などを理由に、5月1日からの休館を発表