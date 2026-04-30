新しい高知県民体育館の整備に向けて新たな基本計画案が示されました。利用開始は当初の案より1年半遅れになる2031年秋頃を目指すとしています。4月30日、高知市で開かれた新しい県民体育館の整備を考える9回目の検討会では、県の事務局から基本計画案が示されました。計画案には県民がスポーツができる社会体育施設に加えて、アリーナ機能を融合した複合施設とすることや、高知ぢばさんセンター大ホール