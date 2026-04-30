「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が30日に更新。カズレーザーが、精液検査を受けたことを告白した。カズレーザーは検査を受けた理由について、「真面目な話 、男性型高年期障害にずっと興味があって」と説明。番組の企画などで身体検査を行った際に、男性ホルモンの数値が低めと指摘された経験があるとし、「筋トレし