歌手・五木ひろし（78）が30日、大阪市内で「五木ひろし55周年を語る」として囲み取材に登場。「自分を表現できる限り頑張りたい」と節目の思いを語った。週刊誌でサックス奏者・渡辺貞夫（93）の現役を知り、「ナベサダさんは（来年で）94歳でサックスを吹いてる。ビックリした。上には上がいるもんだね。少しでも近づければ。目標にしたい」と大先輩に一歩でも近づくことを目標に挙げた。65年6月に「松山まさる」の芸名で