記者会見するJR西日本の倉坂昇治社長＝30日午後、大阪市JR西日本の倉坂昇治社長は30日、大阪市内で開いた記者会見で、今後5年以内に運賃の値上げを目指す考えを示した。物価高などを背景とするコスト上昇を踏まえて「改定の余地が出れば（国に）認可申請をする準備をしたい」と話した。30日に公表した中期経営計画では、2031年3月期までに2兆6200億円を投資する方針を示した。不動産や流通事業といった分野の成長強化を掲げ、9