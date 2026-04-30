アメリカの現地時間2026年4月27日、「Artemis III（アルテミスIII）」ミッションで使用される大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」のコアステージ（1段目）主要部分が、フロリダ州のケネディ宇宙センターに到着しました。アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」最初の有人ミッションであり、およそ半世紀ぶりに人間が月周辺を飛行した「Artemis II（アルテミスII）」の帰還からまだ半月余りで