◇プロ野球セ・リーグ中日-DeNA(30日、バンテリンドーム)中日の細川成也選手が豪快弾で同点に追いつきました。2回、ヒュンメル選手がマラー投手の4球目をレフトスタンドにたたき込み先制点をつかみますが、直後の2回ウラに細川選手が今季初登板の篠木健太郎投手の初球を振り抜き、レフトスタンドに着弾させすぐに同点としました。細川選手は「高めのボールでしたがとらえることができました。先制されてしまった後すぐに1点か