4月30日、日本バスケットボール協会は2026年9月に愛知県・名古屋市にて開催される「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」に向けた第1次強化合宿に参加する女子日本代表候補選手21名を発表した。 5人制の日本代表チームとしては初のヘッドコーチ就任となる大神雄子氏（トヨタ自動車アンテロープス）が率いる女子日本代表は、5月6日から味の素ナショナルトレーニングセンターに