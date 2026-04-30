活動を通して子どもたちとの触れ合い方を学びます。教員を目指す大学生が、小学校の運動会の練習をサポートする取り組みが岡山市中区で行なわれています。 【写真を見る】教員を目指す大学生が小学校の運動会練習をサポート子どもへの向き合い方を実践で学び 教員の負担軽減で地域貢献も【岡山】 運動会で発表するダンスの練習に励む小学生たち。そのとなりで指導するのは、教員を目指す環太平洋大学の学生約10人