フリューは、5月のフリュープライズ新着情報として『星のカービィ雲のベッドのマスコット』を発表した。 本景品は、ふわふわ素材の雲のベッドに乗ったカービィのマスコットだ。色んな表情とポーズを取り、3種類がラインナップされている。 5月上旬より順次展開を予定している。 （文＝リアルサウンドテック編集部）