E&Iクリエイション株式会社は、Amazonで開催中の「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」に参加している。期間は4月30日（木）から5月3日（日）まで。 同社が取り扱うAstrHoriやSG-imageといったブランドの製品がセール価格で販売される。AF対応の広角レンズや、円周魚眼レンズ、ボケの形状を変えられるファントムレンズなどが対象となっている。 セール名 Amazon スマイルSALE ゴ}