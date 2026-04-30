今週は京都競馬場で、第173回天皇賞春（GI、芝3200m）が行われる。伝統の春の盾に15頭の精鋭が集結した。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬15頭の全頭診断を行う。 ■天皇賞春2026 出走予定馬全頭診断 ・1枠1番ヴェルミセル 直近3戦はいずれも掲示板外。厳しい。 ・2枠2番サンライズソレイユ オープンクラスでは苦戦が続く馬。このメンバー相手に上位進出のハードルは高いと言わざるを得な