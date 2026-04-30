旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、３０代の男性職員から任意で事情を聴いていた捜査で、警察が死体損壊容疑で男性の逮捕状を請求したことが捜査関係者への取材でわかりました。最新情報を旭川東署前から伝えてもらいます。事態が明るみになってから、動物園での現場検証は２日続き、自宅の捜索は４日に渡って行われました。捜査関係者によりますと男性は、３月下旬ごろから連絡が取れなくなっている妻について、「焼