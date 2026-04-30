”食”が旅の目的となるようPRを行い、県内の水産物の消費拡大や地域の活性化を促します。 県の「推し魚」第2号のお披露目会が30日行われました。選ばれたのは…あの魚です。 （友田 松浦市長） 「まずシビックプライドを醸成する。松浦市は今、多くの人が自分たちのまちを “アジフライの聖地” と言っている。子どもたちが自分たちのふるさとを何もないと言わせない」 新たに「推し魚」に選ばれれ