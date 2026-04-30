28日（火）、パナソニック スポーツは5月3日（日）、4日（月・祝）に大阪・うめきたで開催されるサステナブル体験型イベント「MIDORI FES. 2026」に、Earth hacksと共同で出展することを大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）大阪ブルテオンのクラブ公式サイトで発表した。 3月15日（日）に、おおきにアリーナ舞洲にて行われたSVリーグ男子第17節GAME2ジェイテクトSTINGS愛知戦では、シルバー