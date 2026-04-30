大手航空会社2社が2025年度の連結決算を発表し、両社ともに売り上げが過去最高を記録しました。一方で、中東情勢の悪化で、今年度の業績は悪化が懸念されています。ANAホールディングスが発表した去年4月から今年3月までの1年間の連結決算によりますと、売り上げは2兆5392億円で、前の年度と比べて12％増え、過去最高を記録しました。本業のもうけを示す営業利益は2174億円、最終利益は1690億円で、いずれも過去最高となりました。