28日（火）、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、5月1日（金）より開幕する『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』より、クォーターファイナル、セミファイナル、及びファイナルのGAME1から1試合ずつの計3試合を無料生配信することを発表した。 初回の配信では、エントリオで行われるクォーターファイナルGAME1ウルフ