28日、イタリアバレーボール連盟（FIPAV）が、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026に向けてトレーニングを行う男子イタリア代表メンバー37人を発表した。 FIVB世界ランキング2位のイタリア。フェルディナンド・デジョルジ監督のもと、2025年のVNLでは2位、世界選手権では優勝という成績を残した。 2026年のメンバーには、石川祐希も所属するイタリアのペ