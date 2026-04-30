◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー広島(30日、東京ドーム)巨人が2回に先制しました。対する広島の先発は玉村昇悟投手。初回を三者凡退に抑えられるも、2回の先頭で打席に向かったキャベッジ選手が、バットを折りながらのヒットで出塁します。続く岸田行倫選手は送りバントを決め、1アウト2塁。ここで打席に向かった4試合ぶりのスタメン・坂本勇人選手もヒットで続き、1アウト1、3塁とチャンスを拡大しました。続いて打席に立った増田陸