徳島県阿南市は30日、南部健康運動公園の施設使用料約290万円を横領し、つじつまを合わせるため公文書を改ざんしたとして、こども保育課の男性庁務員（60）を懲戒免職にした。市によると、男性は「医療費や生活費が必要だった」と説明し、既に全額返還した。市は、業務上横領容疑で刑事告訴する方針。男性はスポーツ振興課に所属し、同公園の事務所で施設使用料を管理していた2022〜25年度、利用者が支払った使用料計約290万