【フランクフルト共同】欧州連合（EU）統計局が30日発表したユーロ圏21カ国の4月の消費者物価指数（速報値）は、前年同月比3.0％上昇した。中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格急騰で、伸び率は前月から0.4ポイント拡大した。