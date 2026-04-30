5月、菓子やスープなどの値上げが相次ぎます。江崎グリコは、ポッキーをはじめとした菓子など、エースコックは春雨スープなどの価格を引き上げます。帝国データバンクによりますと、5月の食品値上げは70品目にとどまりますが、中東情勢の影響で夏から秋ごろにかけて、広範囲な値上げラッシュが再燃する可能性が高いとしています。一方、原油高の影響が広がる石油化学製品では、5月も値上げが続きます。ポリ袋やゴミ袋を製造する「